Sjöng in storkovan till forskning för ALS

Saga Castor, Milla Karp och Amanda Rosén sjöng och spelade in stora pengar till ALS-forskningen under torsdagskvällens konsert i Röda salongen. På eftermiddagen fanns 21 biljetter av 398 lediga. FOTO: CARL-JOHAN BAULER

HÄSSLEHOLM De siktade på att få in 20 000 kronor på sin välgörenhetskonsert till förmån för ALS-forskning.

Det blir det dubbla.

– Ja och så plus 10 000 kronor som Lions har skänkt, säger Milla Karp, Amanda Rosén och Saga Castor timmarna innan föreställningen i Röda salongen.

Röda salongen förresten. Det var inte tanken från början.

– När vi blev erbjudna Röda salongen blev vi nästan chockade förklarar trion som på torsdagseftermiddagen var förvånande lugna inför föreställningen.

– Allt är klart, det är bara att köra, det jobbiga ligger bakom oss, nu återstår det roliga, förklarar de.

Välgörenhetskonserten är tjejernas gymnasiearbete som de planerat sedan skolstarten.

Att det blev just till förmån för ALS-forskning har personliga skäl.

Både Milla och Saga är från Röke och inspirerades av sommarens fotbollsturnering ”Fotboll mot ALS” som Rökebon Björn Andreasson arrangerade med anledning av att hans far drabbats av sjukdomen.

Björn Andreasson medverkade även under kvällen med ett anförande.

Musikvalet?

– Pop, så ösigt som det bara går, säger Milla Castor.

Konserten är tösernas gymnasiearbete, de går alla tre sista året på estetiska programmet på tekniska skolan. Projektet innebär att de fått fixa allt själva, från grunden.

– Vi har gjort något till det här varje dag sedan vi började skolan, det är otroligt mycket småfix och saker att bygga ihop. Från att ordna fikasponsor, programblad musiker med mera, förklarar Milla, Saga och Amanda.

Alla jobbar ideellt. Musikerna spelar också utan att få en krona i ersättning.

– Alla pengar vi får in går oavkortat till forskningen om ALS- säger Saga Castor.

Saga och Amanda ska sjunga under kvällen och Milla Karp spelar tenorsax.

Kvällens orkester bestod bland andra av Fredrik Karp, Kajsa Alm, Nora Hedberg, Malte Karp, Anna-Karin Pålsson, Olof Karp, Jacob Gustafsson, Jonas Rydström med flera.