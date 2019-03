Det blir ett par blåsiga timmar under fredagseftermiddagen. Foto: Johan Nilsson / TT / Arkiv

Väder

Det väntas bli rejält blåsigt under fredagseftermiddagen. Under torsdagen gick SMHI ut med en klass 2-varning om hårda vindar, och lokala nordvästliga stormbyar på 25-27 m/s.

– Varningen gäller för hela Skåne, men det ser ut att bli kortvarigt med kraftig vind. Det är under en eller ett par timmar som det blåser som värst, säger Max Lindberg-Stoltz, vakthavande meteorolog på SMHI.