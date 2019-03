Tävling

Var med och tävla om biljetter till:

Douglas Nordenbelts föreställning

THIS IS MY LIFE

den 22 april på Kulturkvarteret i Kristianstad

Tio personer vinner två biljetter var.

För att vara med i utlottningen svara på följande fråga:

Vilket år var Douglas Nordenbelt senast med i Talang?

Svaret märkt med ”Douglas” mailar du till tavling@nsk.se och

vi vill även ha ert namn, adress och telefonnummer i mailet.

Senast den 15/3 innan kl 12 vill vi ha ert svar.

Vinnarna publiceras på webben efter kl 15 på fredagen.

Ev vinstskatt betalas av vinnarna.