Kvinnor i musiken

I dag är det Internationella kvinnodagen och vi frågar oss hur långt jämställdhetsarbetet inom musikbranschen har kommit. Möt Pernilla Andersson, VA Rocks, Maggi Olin, Ayla och Vindla String Quartet som alla ger sin syn på saken.

HÅRDROCK.

VA Rocks är en hårdrockstrio från Veberöd och Lund bestående av Ida Svensson Vollmer (sång och gitarr), Frida Rosén (trummor) och Klara Wedding (bas), som släppt albumet Pull no punches och nu spelar in sin andra platta. Frida Rosén har svarat på frågorna.

Hur ser det ut med jämställdheten inom musikbranschen tycker du?

– Musikbranschen är väldigt mansdominerad och icke-män är underrepresenterade både på scen och inom industrin. Samtidigt har det aldrig funnits så många plattformar och möjligheter att ta sig in i musikbranschen som det gör idag. Spelplanen jämnas sakta men säkert ut även om vi har långt kvar tills vi har en helt jämställd musikbransch.

Hur ser det ut just i din genre?

– Inte så överraskande kanske men hårdrocken är väldigt mansdominerad.

Har du någon speciell upplevelse du minns där olika villkor för män och kvinnor inom musikbranschen blev extra tydliga?

– Jag vet inte hur många gånger vi har fått höra ”Ni är bra för att vara ett tjejband!”. Jag upplever också att män ibland tar sig friheten att kommentera om huruvida det man gör på scen är rätt eller inte, trots att man inte har frågat. Jag har aldrig hört det från en icke-man. Jag har också upplevt att man som kvinna blir jämförd med andra kvinnor. Till exempel ”Ni är inte lika bra som Joan Jett” eller ”Ni är mycket bättre än Joan Jett, när ska ni ta över förstaplatsen?”. Jag kan tycka att det är tråkigt att man ställer band mot varandra på ett sådant sätt, jag spelar inte med mitt kön liksom. Man tänker ju inte så kring manliga hårdrocksband.

Vad behövs för en bra jämställdhet inom musikbranschen?

– Jag anser att alla som är i branschen på något sätt måste hjälpas åt med att öka medvetenheten och representationen av icke-män. Festivalarrangörer behöver jobba hårdare med att öka jämställdheten på sina scener, musikaffärer behöver ha samma bemötande oavsett vilket kön du har och vardagstermer som till exempel tjejband måste suddas ut.

Har du varit aktiv i eller medverkat i några projekt för ökad jämställdhet inom musikbranschen?

– Det senaste året har jag jobbat som vikarie på Studiefrämjandet i Malmö, där jobbar vi med en jämställdhetssatsning som heter DISTA. Den innebär till exempel gratis replokal för tjejer och transpersoner, samt att vi har olika arrangemang och workshops för att främja en jämställd musikscen. Det största vi har på gång just nu är andra upplagan av Sweden Rock-kollo som är ett rockkollo för tjejer och transpersoner som hålls i Sölvesborg under Sweden Rock Festival.

Vad har VA Rocks på gång den närmaste tiden?

– Just nu håller vi på att spela in vårt andra album. Vi spelar i Helsingborg 29/3 och i Cuxhaven i Tyskland 30/3, det ser vi fram emot!

JAZZ.

Maggi Olin är jazzpianist och kompositör. Hon har släppt ett tjugotal album i olika konstellationer och har en examen från Berklee College of Music i Boston. Vid sidan av sitt eget musicerande undervisar hon i piano och ensemble på Musikhhögskolan i Malmö.

Hur ser det ut med jämställdheten inom musikbranschen tycker du?

– Bättre nu än innan tycker jag. Fler kvinnor som spelar instrument och mer jämställt tänk på kulturrådet, konstnärsnämnden etcetera, och på spelställen. Det finns dock fortfarande en bild av att kvinnor inom jazzen ska sjunga.

Har du någon speciell upplevelse du minns där olika villkor för män och kvinnor inom musikbranschen blev extra tydliga?

– Metoo beskrev det mycket bra. ”Jag ska vara snäll, vacker, glad och bra. Dessa krav ställs inte på män.” Jag har oändligt många sådana upplevelser.

Vad behövs för en bra jämställdhet inom musikbranschen?

– Ett ökat intresse för män att vilja spela med kvinnor och kvinnors musik. En ökad förståelse mellan kvinnor att vi inte hotar varandra.

Har du varit aktiv i eller medverkat i några projekt för ökad jämställdhet inom musikbranschen?

– Gals n Jazz Festival -95 &-96. Festivaler jag gjorde med Lena Åberg Frisk där vi tog hit kvinnor som skriver musik, bland annat var Maria Schneider här.

Vad har du som musiker/artist på gång den närmaste tiden?

– Just nu är jag ute på turné med EXPEAR och Drew Gress.

KLASSISKT MED MERA:

Vindla String Quartet är en Malmöbaserad kammarorkester som består av Elina Nygren (viola), Caroline Karpinska (violin), Maria Bergström (violin) och Gerda Holmquist (cello). I våras firade gruppen tioårsjubileum. De har medverkat på 25 album, gjort mer än 400 konserter och samarbetat med en mängd olika artister inom olika genrer. Det är Elina Nygren och Gerda Holmquist som har svarat på frågorna.

Hur ser det ut med jämställdheten inom musikbranschen tycker ni?

– Det är en bransch som är tuff för alla oavsett kön. Många är frilansare och kanske extra sårbara eftersom en konflikt med en arbetsgivare kan innebära att jobben uteblir. Frågor om jämställdhet kan lätt hamna i skymundan när en är så beroende av en uppdragsgivares goda vilja. Med det sagt så tror vi inte att just musikbranschen är värre än andra branscher med liknande villkor, de speglar samhället i stort.

Hur ser det ut just i er genre?

– Vindla rör sig mellan många olika genrer, klassiskt, jazz, folk och pop. Det finns vissa ytliga skillnader mellan dem, popbranschen kanske är lite mer utseendefixerad medan den klassiska sidan fokuserar mer på prestation än person. Vi har alltid strävat efter att jobba med folk som respekterar oss och våra kunskaper oavsett genre så vi har haft turen att inte möta särskilt mycket direkt diskriminering. Men sen finns det förstås ljudtekniker som inte tror att vi kan något om teknik för att vi är kvinnor med stråkinstrument och vissa recensenter som är mer intresserade av vårt utseende än hur vi låter.

Har ni genom Vindla någon speciell upplevelse ni minns där olika villkor för män och kvinnor inom musikbranschen blev extra tydliga?

– Vi spelade med Julgalan under några år och där upplevde vi tydligt att det fanns olika förväntningar på männen och kvinnorna i bandet vad gällde utseende och uppträdande. När vi dessutom insåg att vi fick mindre betalt än männen i bandet bestämde vi oss för att avsluta det samarbetet.

Vad behövs för en bra jämställdhet inom musikbranschen?

– Att alla, oavsett kön, ställer upp för varandra som kollegor för att skapa lika villkor. Det är svårt att påverka attityder om inte alla jobbar för samma sak.

Har ni varit aktiva i eller medverkat i några projekt för ökad jämställdhet i musikbranschen?

– Hm, många av våra projekt är indirekt jämställdhetsarbete eftersom vi jobbar mycket med kvinnor och för att skapa utrymme för kvinnor. Vi försöker bidra till ökad jämställdhet genom att till exempel lyfta fram kvinnliga tonsättare. Vi har letat efter kvinnliga kompositörer och har haft stor hjälp i det av till exempel Kvasts register. Ett bra exempel på initiativ som hjälper till att skapa förändring!

När vi spelar mer än 50 procent kvinnliga tonsättare på våra konserter så hoppas vi kunna bidra till att normalisera den fördelningen utan att folk ens märker att det händer.

Ett mer specifikt exempel är Femena, ett projekt som sammanförde kvinnliga musiker från Menaländerna och Öresundsregionen, som vi deltog i 2017. Det gav mycket inspiration att se hur kvinnor i en mer mansdominerad del av världen inte är rädda för att ta plats och göra sin grej. Där inledde vi ett samarbete med en libanesisk jazzbasist, tonsättare och sångerska som heter Donna Khalife som vi ska åka och jobba med i Beirut senare i vår.

Vad har ni annars på gång den närmaste tiden?

– Vindla har en ganska lugn vår medan alla medlemmar jobbar på med lite olika projekt. Gerda spelar till exempel på IFEMA (International Female Film Festival) på Panora i början av april och Elina ska ut på turné med föreställningen Taube seglar österut. I maj sammanstrålar vi i Beirut för en skivinspelning och miniturné med Donna Khalife.

URBAN CONTEMPORARY MUSIC:

Ayla (Ayla Adams) är en Malmöbaserad artist och musikproducent inom den urbana genren. 2014 släppte hon sitt debutalbum Ayla Shatz och hösten 2017 kom ep:n Loops and thoughts. Hon har också samarbetat med artister som Cleo, Broder John, Looptroop Rockers, Embee, Aurelia Dey och O-Hund.

Hur ser det ut med jämställdheten inom musikbranschen tycker du?

– Den är fett nice i min lilla bubbla här nere i Malmö, den är fan jämställd. Här omges jag av så tunga producenter, låtskrivare, vokalister, musiker och så vidare. Men det finns en värld utanför bubblan också och den har en bit kvar. Jag vet inte hur siffrorna ser ut när det gäller jämställdheten inom musikbranschen på maktpositioner. Där finns säkert massor att göra men jag tror att vi går i rätt riktning. Fler kompositörer, producenter, låtskrivare med flera som inte identifierar sig som män, syns. Men vi ska inte luras av att det är mycket fokus på samtalet om en jämställd musikbransch. Bara för att vi pratar mer betyder det inte att det finns fler icke män som gör musik. Vi kanske bara får bättre information om de som finns och är aktiva, men kanske inte fått den uppmärksamheten tidigare. Samtalet bidrar i alla fall till en mer variationsrik musikbransch och kan inspirera fler att jobba med musik på olika sätt. Men vi måste jobba också. Jag vill ha mycket snack och mycket verkstad! Gärna snack där ALLA är med. Inte bara kvinnor.

Hur ser det ut just i din genre?

– Det finns en majoritet män när det kommer till studioproduktion, mix, master och teknik inom den urbana genren. Samma sak när det gäller typ studiokollektiv, ljudtekniker, arrangörer, managers och så vidare. Där finns jobb att göra och det känner jag att jag kan bidra med, i och med att jag producerar och mixar själv och tycker det är det roligaste som finns.

Har du någon speciell upplevelse du minns där olika villkor för män och kvinnor inom musikbranschen blev extra tydliga?

– Oj, var ska jag börja? Klassiskt är soundcheck inför ett gig, där ljudteknikern är man. Det är stor skillnad på hur jag blir bemött jämfört med manliga kollegor. Sen det här med att producera sina egna grejor, den frågan kommer ofta: Vem är det som proddat dina grejor, vad heter han? Det kan också handla om hur vi pratar och ser varandra i ett rum, i en studiosession, backstage och på scen. Men jag måste ändå säga att ju mer jag jobbat, ju mindre skillnader upplever jag. Det går sakta framåt och det är så jäkla gött!

Vad behövs för en bra jämställdhet inom musikbranschen?

– Medvetenhet, perspektiv, diskussion, samtal, mångfald (på alla plan), självdistans, ekonomi (för alla!), mod, common sense, kvalité, ödmjukhet, respekt och kärlek.

Kan vi, från alla håll, inklusive jag själv, jobba på detta så tror jag vi bidrar till ett bättre samhälle i stort.

Har du varit aktiv i eller medverkat i några projekt för ökad jämställdhet i musikbranschen?

– Jag var med i Femtastic Youth, en workshopturné för några år sedan där unga tjejer/icke-binära/trans bjöds in att utveckla sin röst, låtskrivande, självkänsla och att uppträda live. Vi spelade in låtar ihop och jag var studioansvarig, höll i det tekniska och arrade låtarna. Kul och så lärorikt.

Sedan är jag kursansvarig för Spinneriet Hiphop, en folkhögskolelinje på Glokala Folkhögskolan i Malmö, som drivs av mig, Bac Nini och Dirty Jens. Här kan eleverna utveckla ett artisteri inom hiphop/urban. Vi driver kurser/projekt i allt från inspelning, produktion, låtskrivande och scenspråk. Vi jobbar aktivt, och framgångsrikt, med att ha en så jämn könsfördelning som möjligt, både på deltagare och gästlärare. Vi blev nyss nominerade till Framtidens Musikpris i kategorin ”Enastående pedagogisk gärning”. Ett annat exempel är Upfront Producer Network, ett producentkollektiv jag är med i som samlar kvinnliga/icke-binära/transpersoner inom musikproduktion. Jag blev också inbjuden att spela på och diskutera branschen i panel på EQ Loves Music Festival i Göteborg förra året. Flera tunga namn bjöds in och det var häftigt att vara en del av programmet. EQ jobbar aktivt för en jämställd musikbransch genom att promota och skapa projekt som synliggör kvinnor/icke-binära/trans som skapar musik. De stöttar också systerorganisationer som Upfront, Popkollo, Studio XX och Equalizer.

Vad har du på gång den närmaste tiden?

– En ny skiva släpps i maj och den blir på svenska. Jag har producerat, mixat och skrivit själv och släpper också allt independent. Jag har också en drömspelning på Öland Roots den 13 juli och Öland Roots som arrangör är i framkant när det kommer till att jämna ut siffrorna inom festivalbranschen.