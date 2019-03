Dayhack hela dagen från morgon till kväll

knislinge 65 barn mellan sju och 14 år deltog i Dayhack i Snapphanehallen i Knislinge under lördagen. De började klockan 10 och slutade klockan 20. – Barn ska också få känna att de kan spela en dag utan att vuxna säger att ”Du får inte spela mer”, säger Assar Odebäck, 10 år, en av arrangörerna.

Assar och hans syster Oliva har tillsammans med sina föräldrar varit på plats tidigt på lördagsmorgonen för att förbereda allt. Och de höll på att jobba fram till midnatt på fredagskvällen. Det här är andra gången de anordnar ett LAN, och förväntningarna är stora.

– Jag hoppas att allt går som det ska, men det är pirrigt och nervöst, säger Olivia och Assar håller med.

De kommer själva vara med och spela lite också. Assars favoritspel är Fortnite och CS GO, Olivias Fortnite.

Lizette Scheich, som är en av världens bästa CS GO spelare är också med under hela dayhack.

– Jag har spelat hela natten, säger hon, så jag är jättetaggad.

Under eventet kommer deltagarna att få chansen att utmana henne. Den som vinner över Lizette kammarhem 1000 kronor.

Lizette Scheich, 25 år, berättar att hon är före detta professionell e-sport spelare. CS GO har hon spelat i ungefär 13 år.

– Jag har varit med om 50-tals LAN, säger Lizette, och på dreamhack deltar jag två gånger per år.

Vad är det som är roligast?

– Det är atmosfären och människorna, svarar hon.

Förutom Lizette har Assar och Olivia fått hjälp av sina föräldrar, som är med och fixar med allt möjligt. Fryshuset och Östra Göinge kommun stödjer också eventet.

– Fredrik Persson, näringslivschefen, var här och la mattorna i går kväll, upplyser Lizette.

Bertil Rongby, 11 år, från Hästveda håller på att registrera sig. Pappa Anders är med och bär alla grejer, sladdar, plus lite popcorn och läsk.

Vad förväntar du dig av den här dagen?

– Ha kul! svarar Bertil.

Inne i Snapphanehallen bland alla deltagare finns också ett ”girl corner”, för de tjejer som vill sitta tillsammans.

– Jag vill att allt flera tjejer ska bli intresserade av att spela. Gaming är ingen ”kill grej”, säger Olivia.

Hur är barnen i kväll klockan 20?

– Glada, upprymda och trötta, säger mamma Anna Odebäck.

Susanne Gäre