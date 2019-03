John Lundvik vinner årets Melodifestival

Mello På lördagskvällen stod det klart att det blir John Lundvik som får representera Sverige i Eurovision song contest med sitt bidrag Too late for love.

Det var en rörd John Lundvik som under lördagens Mellofinal fick ta emot tolvpoängare efter tolvpoängare från den internationella juryn. Med maximala 96 poäng från jurygrupperna tog sig Lundvik direkt upp i ledning. Lundvik lyckades även kamma hem tittarnas röster. Enligt programledarna slogs röstningsrekord med över 15 miljoner röster.

Av tittarna fick 16-årige Bishara Morad näst flest röster med sitt bidrag On my own.

Det är andra gången som 36-årige låtskrivaren John Lundvik ställer upp i Melodifestivalen, förra året medverkade han med bidraget My turn och lyckades då ta sig till en tredjeplats. Hans bidrag i år, Too late for love, är skriven av artisten själv och de skånska låtskrivarna Anderz Wrethov och Andreas ”Stone” Johanson.

John Lundvik kommer att representera Sverige i Eurovision song contest som äger rum i Tel Aviv i Israel i maj.