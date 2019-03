Så bra är bidragen i kvällens Mellofinal

Nöje Vem vinner och vem försvinner? Tidningens Pontus Källström och Karolina Jurcevic som driver bloggen Schlagerhörnan reder ut kvällens alla bidrag och sätter betyg.

Bidrag 1: Jon Henrik Fjällgren – Norrsken

Pontus: Jon Henriks låt är som en blandning av Roger Pontare och Avicii. ”Norrsken” är hans svagaste låt i tävlingen hittills, det är inte alls lika episkt som ”Jag är fri”.

Betyg: 3/5

Karolina: Jon Henrik bestämmer sig i år för att ta inspiration från Avicii och blanda det med sin jojk. Resultatet? En låt som är långt ifrån lika bra som ”Jag är fri” och ”En värld full av strider”. Betyg: 3/5

Bidrag 2: Lisa Ajax – Torn

Pontus: Med mäktig röst sjunger hon ut sin sorg på ett silverfat som får mig att tänka på alla Tinderdejter som gick snett och alla gånger man tittat ut genom fönstret och undrat varför livet var så svårt.

Betyg: 4/5

Karolina: Ajax levererar mer och mer känslor. Kanske är hon lack på att vara ”Torn”. Vad det än är så fortsätter låten att växa. Tyvärr växer den inte snabbt nog för att sluta på en bra plats i finalen.

Betyg: 3/5

Bidrag 3: Mohimbi – Hello

Pontus: Att vi skickade Mohombi till final är ett lika stort felsteg som hans koreografi på scen. Att stampa i marken räknas tydligen som ett danssteg, kanske därför som låten bara står och trampar vatten hela tiden.

Betyg:1/5

Karolina: Allting inom mig skriker ”nej!” när jag tänker på ”Hello”, som ju bara är en kopia av Zelmerlöws scen från 2015 mixat med den generiska poplåten vi skickat år efter år. Ändå kan jag inte hata den.

Betyg: 4/5

Bidrag 4: Lina Hedlund – Victorious

Pontus: Som schlagerbög uppskattar jag Lina Hedlunds låt vilket måste betyda att den är sjukt tacky. Lina har kryddat till Jessica Anderssons låt från i fjol och lagt till en skitlång trappa för extra effekt.

Betyg: 2/5

Karolina: Alcazars ”Stay the night” och ”Blame it on the disco” möts i Lina Hedlunds pampiga poplåt. Hon lyckas definitivt fånga publiken, men en ensam Alcastar kommer aldrig bli detsamma som Alcazar.

Betyg: 3/5

Bidrag 5: Bishara – On my own

Pontus: Bishara är en hybrid av Benjamin Ingrosso, en ung Justin Bieber och Mariah Carey. Man förstår varför Instagram älskar honom och låten har ett härligt souligt sound. Förodligen nästa svenska export.

Betyg: 3/5

Karolina: Är jag den enda som inte charmas av denna 16-åring? Han har en otrolig röst, men låt och nummer är tråkigt, och det kommer att bli en tråkig placering för unge Benjamin Ingrosso (Förlåt, menade Bishara).

Betyg: 1/5

Bidrag 6: Anna Bergendahl – Ashes to ashes

Pontus: Anna Bergendahl missade Eurovisionfinalen en gång i tiden men nu är allt förlåtet. Årets bidrag passar henne som handen i handsken och hon är verkligen med i striden om finare valörer ikväll. Men följer blomsterrabatten med till Israel strejkar jag.

Betyg: 3/5

Karolina: Vilken comeback! Med en ny radiohit intar Anna scenen och visar att hon har växt som artist sedan vinsten 2010. Är det nog för att vinna 2019 också? Kan vara!

Betyg: 4/5

Bidrag 7: Nano – Chasing rivers

Pontus: Nano försöker smöra till sig röster genom att ta med sin egen son på scen. Själv förstod jag aldrig hajpen med ”Hold on” och årets bidrag är ännu tristare.

Betyg: 2/5

Karolina: Eftersom ”Chasing Rivers” inte är lika bra som ”Hold on” fick Nano ta till något nytt för att nå ut till publiken, hans son. I samma kläder som Nano själv bar i framträdandet till ”Hold on”. Funkar det? Nja.

Betyg: 2/5

Bidrag 8: Liamoo & Hanna Ferm – Hold You

Pontus: Det är sensuellt, känslomässigt och det är väldigt mycket plastfolie som flyger omkring. Något magiskt händer när Hanna och Liamoo sjunger tillsammans, det slår gnistor om dem båda. Betyg: 4/5

Karolina: Flygande plastfolie, kemi som sällan skådats på en Melloscen och ett stilrent klädval.De har allt som krävs för att ta hem hela tävlingen. Kan det vara så att vi äntligen kommer skicka en duett från Sverige?

Betyg: 5/5

Bidrag 9: Malou Prytz – I do me

Pontus: Ryds egna Zara Larsson bjuder på pop à la High school musical när Malou har party i skolskåpen. Trots sin unga ålder levererar hon självförtroende på scen och bjuder publiken på ett proffsigt nummer.

Betyg: 3/5

Karolina: Malou sjunger och dansar som att hon aldrig gjort någonting annat. Trots sin unga ålder är hon en av de mest professionella artisterna i finalen och hon förtjänar definitivt en bra placering.

Betyg: 4/5

Bidrag 10: John Lundvik – Too late for love

Pontus: Till skillnad från den stillsamma och finstämda balladen John sjöng ifjol så får han i denna gospeldoftande poplåt bjuda på mer känsla och energi. Körsångare ger låten ännu mer good feeling.

Betyg: 4/5

Karolina: En smått generisk poplåt à la Österrikes ”Nobody but you” från Eurovision 2018 intar scenen. Trots att gospelkören lyfter låten och framträdandet känns det fortfarande som att låten saknar något.

Betyg: 2/5

Bidrag 11: Wiktoria – Not with me

Pontus: Hon har dansat robotdans och varit projiceringstavla samtidigt, ålat sig i en fejksäng med en projicerad man, och nu sjunger hon en blödig ballad i ett skyfall. Vad mer kan man begära av Wiktoria?

Betyg: 4/5

Karolina: Med sin snyftballad som påminner om Spaniens låt i Eurovision 2014, lyckades Wiktoria ta svenska folket med storm i Göteborg, och det kommer hon lyckas med nu också. Men räcker det för vinst?

Betyg: 4/5

Bidrag 12: Arvingarna – I do

Pontus: Arvingarna gör en Kvinnaböske och charmar brallorna av mig med sitt dansanta schlagerstycke. Får en att sjunga med oavsett hur många krucifix man håller mot radion. Det här är deras nya stora mellohit!

Betyg: 3/5

Karolina: Arvingarna har sagt att de fick samma vibbar när de hörde låten ”I do” som när de hörde ”Eloise”. Vilka dessa vibbar är förstår nog ingen i Sverige och jag är inte ens säker på att Arvingarna förstår det själva. Tyvärr blir nog succén inte lika stor som med ”Eloise”.

Betyg: 1/5