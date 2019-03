Tre svenskar döda i flygkrasch

Ett flygplan från Ethiopian Airlines kraschade på söndagsmorgonen kort efter att det lyft från Addis Abbebas flygplats.

Alla 157 ombord, däribland tre svenskar, uppges ha omkommit.

Flight ET 302 var på väg från Addis Abbeba till Kenyas huvudstad Nairobi när olyckan inträffade. Planet lyfte 08.38 lokal tid och redan sex minuter senare tappade kontrolltornet kontakten med planet, uppger fygbolaget, statliga Ethiopian Airlines. För Sky News uppger Ethiopian Airlines vd Tewolde GebreMariam att piloten ska ha uppgett problem och begärt tillstånd att vända tillbaka.

Flygplanet, en Boeing 737-8 MAX som bara var några månader gammalt, störtade nära staden Bishoftu, cirka fem mil sydost om Addis Abbeba. Ombord fanns 157 personer, varav 149 var passagerare, från minst 35 länder. Enligt flygbolaget ska ingen ombord ha överlevt. Under en presskonferens uppgav en representant för bolaget att tre svenska medborgare var ombord på flygplanet.

På Twitter uttrycker den etiopiske premiärministerns administration sin sorg, å regeringens och hela det etiopiska folkets vägnar, över det inträffade:

”Vi vill uttrycka våra djupaste kondoleanser till de familjer som förlorat sina kära på Ethiopian Airlines Boeing 737 på en reguljär flygning till Nairobi, Kenya, denna morgon”.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.

— Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) March 10, 2019