(C)enterturné stannade i Sibbhult

Esbjörn Wahlberg och Roger Björkbacka (politisk sakkunniga), Roger Nordblad (vd Sibbhultsverken), Sofia Nilsson (C) och Peter Helander (C). Foto: Magnus Wahlström

Sibbhult Centerpartiet är ute på en Sverigeturné i syfte att samla in underlag om landsbygdsfrågor inför höstens partistämma.

– Vi vill få input i både stora och små frågor, säger riksdagsledamoten Peter Helander (C) som leder arbetet.

Under veckan har Centerpartiets arbetsgrupp med fokus på landsbygdsutveckling befunnit sig i nordöstra Skåne.

På fredagen stannade de till i Östra Göinge och besökte bland annat Sibbhultsverken.

Centerdelegationen, som bestod av riksdagsledamoten Peter Helander (C) samt de politiskt sakkunniga Esbjörn Wahlberg och Roger Björkbacka, arbetar med att ta fram ett nytt programområde med fokus på landsbygdsutveckling inför partiets stämma i höst.

I Sibbhult hade de även sällskap av riksdagsledamoten Sofia Nilsson (C) från Östra Göinge.

– Vi försöker fånga upp vad folk tycker och vilka problem som finns. Vi ser en del likheter i problemen (mellan kommunerna), säger Peter Helander (C).

Bland annat har frågor om industri, arbetstillfällen, gårdsförsäljning, bostäder, strandskydd, infrastruktur, kompetensförsörjning, nybyggnation, utbildning och sjukvård dryftats.

– I Östra Göinge har den positiva befolkningsutvecklingen gjort att det byggs lite mer. Nybyggnationen kanske inte är så stor, men den är igång, säger Sofia Nilsson (C).

Ett spörsmål som kommit upp är svårigheterna att driva mindre verksamheter på landsbygden. Peter Helander (C) håller med om att det måste bli enklare.

– På landsbygden krävs det ofta många ben att stå på, konstaterar Peter Helander (C).

– Och de personerna måste vi förenkla för. Mycket, tillägger Sofia Nilsson (C).