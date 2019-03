Knarkfabrik sprängd utanför Hässleholm

HÄSSLEHOLM En fabriksliknande tillverkning av narkotika har avslöjats på en ort utanför Hässleholm. Flera personer sitter anhållna.

– Vi vet ännu inte riktigt vilken narkotika det handlar om. I nuläget misstänker vi att det kan vara amfetamin. Preparaten är skickade på analys, säger Pär Cederholm, lokalpolisområdeschef.

– Men det är ju inte ovanligt att även heroin tillverkas under sådana omständigheter.

Det var tidigt i fredags eftermiddag som polisens fokusgrupp efter tips och spaning under veckan kunde slå till gripa tre personer.

– Misstankarna stärktes under spaningsarbetet. Vi förstod att det var något på gång, fortsätter Pär Cederholm.

När polisen gjorde tillslaget pågick narkotikatillverkningen för fullt men personerna i huset, tre utländska män mellan 20 och 30 år greps odramatiskt. I nuläget tror polisen att det kan handla om flera kilo narkotika som var under tillverkning.

På platsen hittades även två stulna bilar av märket BMW som togs i beslag.

Rikard Persson, chef för fokusgruppen, säger att tillslaget stängde en rejäl kran i narkotikaledet.

– Handlar det om så mycket narkotika som vi misstänker så rubriceras detta som grovt narkotikabrott, säger han.

Hur länge tillverkningen har pågått vet man ännu inte. Och det fanns inte särskilt stora redan tillverkade mängder narkotika i huset som ligger avsides.

– Att stoppa första delen i ett led när det gäller narkotika är oerhört viktigt. Oftast kommer vi inte in förrän narkotikan redan är ute på gatan, konstaterar Cederholm.

Enligt Cederholm kan det bli tal om ytterligare husrannsakningar på platsen.

– Det här kan komma att svälla.

Chefsåklagare Jenny Lindell, som är förundersökningsledare, var tidigt på måndagsförmiddagen inte anträffbar för en kommentar.

I slutet av januari avslöjade fokusgruppen en cannabisodling, modell större, utanför Hässleholm. Där greps en person misstänkt för grovt narkotikabrott. Han sitter fortfarande häktad medan utredningen fortsätter.