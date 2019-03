Fler fick körkortet indraget

Sverige

Under förra året återkallade Transportstyrelsen 1 881 fler körkort jämfört med 2017. Det innebär att 34 617 körkort kallades tillbaka 2018, medan 32 736 körkort drogs in 2017.

Bland de vanligaste orsakerna är det man benämner ”en väsentlig överträdelse” som kan innebära fortkörning, att föraren kört mot rött ljus eller att personen i fråga surfat med mobilen under körning.

Under förra året började Transportstyrelsen med varningar till bilister som gjort sig skyldiga till mindre trafikförseelser. Om föraren fortsätter att missköta sig kan det bli aktuellt att dra in körkortet.