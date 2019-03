Förteget kring människorov

HÄSSLEHOLM

Enheten för grova brott utreder en händelse från mitten av förra veckan, men kring vad som hänt är det förteget.

Av listan på anmälda brott framgår det att en pojke under 18 år någonstans i kommunen utsatts för människorov, alternativt olaga frihetsberövande, grov misshandel, olaga hot och övergrepp i rättssak. Punkterna gäller under drygt en timmes tid under torsdagen.

– Det anmäldes i fredags, och det är ganska unga personer inblandade. Mer än så kan jag inte säga, konstaterar Magnus Vendler på Hässleholmspolisen.

Enligt uppgift ska också ett ofredande och en misshandel som ägde rum runt ett dygn tidigare vara kopplat till ärendet.

– Vi har precis fått ärendet och börjat utreda det här. I nuläget kan jag inte säga mer än det du redan vet, säger Johan Claesson gruppchef på grova brott i Hässleholm.