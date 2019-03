Lång trumkarriär för Hal Blaine

Trummisen och musikern Hal Blaine, har avlidit i en ålder av 90 år. Han anses vara en av de trummisar som gjort flest studioinspelningar under sin karriär med över 35 000 studioinspelningar, inklusive 6 000 singlar.

Han har medverkat på 150 låtar som hamnat på USA topplista, och har även gjort soundtracks till film och teve.

Han var född med namnet Harold Simon Belsky i Holyoke, Massachusetts och började spela trummor som åttaåring. På 40-talet flyttade han med sin familj till Kalifornien.

Där började han spelade jazz och storbandsmusik, och sedan blev det rock and roll. Från 1949 till 1952 spelade han trummor för Roy Knapp.

Han spelade bland annat i Wrecking crew, turnerade med Patti Page och Tommy Sands och spelade i Count Basie’s big band. Han spelade i låtar som Be my baby med Ronettes, Good vibrations med Beach Boys, Can’t help falling in love med Elvis Presley, Half breed med Cher, Mr Tambourine man med Byrds, Thank God I’m a country boy med John Denver, The happening med The Supremes och Theme from Mahogany med Diana Ross.

Han har belönats med 263 guld och platina och spelade trummor på sex Grammy-vinnande ”Årets skiva”: Med Herb Alpert & the Tijuana brass 1966 A taste of honey, Frank Sinatra 1967 med Strangers in the night, The 5th dimension 1968 med Up, up and away, Simon & Garfunkel 1969 Mrs Robinson, The 5th dimension 1970 Aquarius/Let the sunshine in och Simon & Garfunkel 1971 med Bridge over troubled water.

Hal Blaines liv porträtterades 2014 av Johnny Sneed i filmen Love & mercy. Han valdes in i Modern drummer Hall of Fame 2010.

2018 fick han ta emot en Grammy lifetime achievement award för sin musikkarriär.