Tre unga bagare vann finalen

Kristianstad Tre unga bagare från Kristianstad vann finalen i Svensk Mästare för Unga Bagare 2019, som avgjordes i Göteborg.

Fanny Johansson från Tranås, som studerar vid Yrkeshögskolan i Kristianstad tog hem förstaplatsen och på andra plats placerade sig Gabriel Olsson från Kristianstad som jobbar på Lidingö Bröd & Påtisserie i Stockholm.

Tredje plats knep My Lundqvist från Borlänge som också studerar på Yrkeshögskolan i Kristianstad. Under finalen visade de tio finalisterna både hantverksskicklighet och kreativ höjd genom att ta fram 148 bakverk i fem olika kategorier under fem timmar.

Juryns motivering för segraren: ”Med strålande tävlingsnerver, glatt humör och lugn visar vinnaren på en stor estetisk känsla, hantverksskicklighet och talang”. Vinnarna deltar i Junior VM.