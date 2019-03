Skådespelaren och regissören Mats Huddén, har avlidit i en ålder av 71 år. Han framträdde även under pseudonymen Matt Huden.

Efter examen vid Statens scenskola i Malmö var han anställd vid Östgötateatern från 1971 till 2008.

Han medverkade i olika teaterproduktioner, bland annat som kyparen i Revisorn (1971), prästen i Canterburysägner (1972), Adolph Ribbing i Gustav III (1973) och Audrey II i Little shop of horrors (1998).

Han har regisserat uppsättningar på olika håll i Sverige samt i Köpenhamn och Odense.

Mats Huddén var även verksam på tv och film, som i Eagle Island (1986), Silverhawk (1987), Tre kärlekar (1989), Dödsfällan (1993), Stockholm marathon (1994), Pillertrillaren (1994), Rederiet (1997), Skilda världar (2002), Johan Falk: spelets regler (2012) och Allena (2013).