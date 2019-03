Liten lucka i regntäcket på lördag

väder Det väntas ytterligare en regnig helg. Men i mitten av nästa vecka spricker det upp, och temperaturerna stiger.

– Om man inte gillar regn så är det ingen munter läsning, sammanfattar Moa Hallberg, vakthavande meteorolog på SMHI.

För när det gäller helgvädret verkar det bli till att springa mellan skurarna. Fredagsmorgonen börjar regnigt, och efter att regnet dragit bort fortsätter det med molnigt väder.

– Men frampå eftermiddagen rör sig ett nytt regnområde in, och sedan är det fortsatt regn under resten av dagen, säger Hallberg.

Under kvällen kan regnet övergå i blötsnö i de inre delarna av Skåne.

Lördagen inleds blött med skurar till och från.

– Men mitt på dagen är det något minskad molnighet. Men det är bara under en kortare period, konstaterar Hallberg.

För sedan mulnar det på, och under kvällen återkommer nederbörden. I de inre och norra delarna av länet kan den falla som blötsnö, men framåt morgonen övergår det i regn också här.

Söndagens väder skiljer sig inte mycket från lördagens. Det inleds regnigt, och nederbörden mattas sedan något innan nästa nederbördsområde sveper in framåt kvällen.

– Och med det kommer också blåst. Under natten mot måndagen ser det ut att bli rätt blåsigt, säger Hallberg.

Våren då? När kommer den tillbaka?

Misströsta inte, redan på tisdag börjar det enligt SMHI:s prognoser att ordna upp sig.

– Det blir molnigt nästa vecka också, men inte alls lika regnigt. Från och med tisdag ser det ut att bli en del sol och uppehåll, säger Hallberg.

Efter helgtemperaturer på 4-8 plusgrader ser det ut att kunna nå tvåsiffrigt i mitten av kommande vecka.

– Torsdag och framåt kan det bli tio, elva grader, säger Hallberg.