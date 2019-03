Vi lyfter på hatten för 100-åriga Maj-Britt Olsson

Idag, den 14 mars 2019, lyfter vi på hatten för Maj-Britt Olsson på Nygård i Slättaröd, Bjärnum, som fyller 100 år.

Maj-Britt föddes med efternamnet Ekberg och i unga år arbetade hon som mattväverska på väveri i Bjärnum.

Hon hjälpte även till på föräldrarnas lantbruk när det behövdes, någon hon fortsatte med under många år även sedan brodern övertagit gården.

1941 gifte hon sig med möbelsnickare Karl-Gustav Olsson från Höör, som kom till Bjärnum för att arbeta inom möbelindustrin. Maken gick bort för snart 13 år sedan.

Maj-Britt Olsson är mycket intresserad av växter och natur. Förutom att sköta hemmet ägnade hon mycket tid i sin trädgård, där hon trivdes bland blommorna och i grönsakslandet.

Numera ägnas uppmärksamheten år orkidéerna i fönsterkarmarna.

Hon har genom åren varit aktiv inom föreningslivet i Bjärnum. Maj-Britt Olsson var medlem i Röda korset, under många år stickade och virkade hon flitigt ”babypaket” som sedan skickades till behövande i världen. Ända fram till i fjol har hon fortsatt sticka barntröjor, som skänkts till välgörenhet.

Vid OK Torfinns orienteringstävlingar och andra evenemang hjälpte hon till och skötte marktjänsten. Hon kan inte vara så aktiv längre, men är fortfarande medlem i IOGT-NTO.

Det har också blivit en hel del resor genom åren, först för att lära känna Sverige, från söder till norr.

Många av Europas länder har besökts, hon har träffat ättlingar och utvandrade släktingar i USA och besökt Egypten, Israel och Jordanien.

Genom alla åren har hon varit hembygden trogen och bott i Bjärnum. För två år sedan flyttade hon in på Nybo äldreboende, där 100-årsdagen kommer att firas med glädje.

Maj-Britt Olsson har en dotter och ett barnbarn.