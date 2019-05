Att starta eget gick som en dans för unga

Tårar av glädje föll när Your choice UF prisades av Hässleholms Miljö AB, där Företagarnas Rolf Rantzow ryckte in och delade ut en check. Foto: Kristina Höjendal

Drink it UF prisades av Rolf Hjärpe från Företagarna. Foto: kristina HöjendaL

HÄSSLEHOLM Några har skapat toalettbjällror – andra sålt flaskor med eget smaksatt vatten. På måndagen prisades tio företag som startats av elever på gymnasiet.

– Varför gjorde vi det här? Jo, vi vill att de som går i trean ska få testa sitt entreprenöriella tänkande. Vi tänker oss inte att ni blir egenföretagare i juni, juli eller i augusti. Men kanske någon gång i framtiden, och då kan det vara bra att ha provkört den här kunskapen, sa Christian Ahlborn under prisutdelningen i Hässleholms kulturhus.

De unga företagarna har i par eller smågrupper startat och drivit ett företag under sitt tredje gymnasieår. Nu återstår den sista och obligatoriska delen, att avveckla det och göra en årsredovisning.

– Det har varit bra och lärorikt, och kul att vi fått samarbeta, tycker Josefin Jönsson, som drivit företaget Paracord UF och sålt armband.

Glädjen blev stor när hon och hennes vänner fick äran att ta emot 2 000 kronor från Hässleholms hantverks- och industriförening.

Nio andra unga företag i Hässleholm prisades också av lokala företag och organisationer samt kommunen: Nyans UF, Lightbox UF, Drink it UF, Reflexo UF, Fruity UF, Färdig UF, Servitören UF, Your choice UF och Bdesign UF.

Företagsidéerna byggde på allt i från att tillverka ljusstakar i betong och metall till att sälja bjällror till barn som ska lära sig att gå på toaletten själva. Fruity har sålt vattenflaskor där man som kund själv lägger valfri frukt eller bär, som sedan smaksätter vattnet, och Servitören har iförd vit skjorta och fluga erbjudit billiga middagstjänster.

Projektet har gett ovärderliga erfarenheter, menade Christian Ahlborn:

– Jag har hört flera förtetagare säga att personer som haft unga företag tillför något extra i personalgruppen. Tänk på det, det är ett trumfkort när ni söker jobb.