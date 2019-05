Bassångaren Charles ”Chuck” Barksdale har avlidit i en ålder av 84 år, skriver Billboard. I över 50 år framträdde han tillsammans med doo wop-gruppen The Dells.

”Vi har förlorat en jätte, må han vila i paradiset”, skriver skådespelaren och regissören Robert Townsend, som var den som introducerade gruppen i Rock & roll Hall of fame 2004. Han berättade även att gruppen gav inspiration till hans film The five heartbeats.

The Dells har haft många hitlåtar genom åren, som exempelvis Oh, what i night (1956), Stay in my corner (1968), Always together (1968), Give your baby a standing ovation (1973), Slow motion (1976) One step closer (1984) och A heart is a house for love (1991).

Charles Barksdale började sjunga redan under skoltiden. Gruppen The Dells, även kallad The mighty Dells, bestod från början av Barksdale, Mickey McGill, Verne Allison, Marvin Junior och Johnny Funches, som på 60-talet ersattes av Johnny Carter.

Gruppen fick även en plats i Vocal group Hall of Fame 2004.