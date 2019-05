Mästaren av modernistisk arkitektur död

Den kinesisk-amerikanske arkitekten Ieoh Ming Pei, ”I M Pei”, har avlidit i en ålder av 102 år.

Han var född i Guangzhou, Kina och anses vara en av de allra mest framgångsrika arkitekterna under 1900-talet, med verk över hela världen.

Efter utbildning vid St Paul’s college i Hongkong och universitetet i Shanghai flyttade han till USA för att studera arkitektur vid University of Pennsylvania. Han hade även examen vid Massachusetts institute of technology och studerade under arkitekt Walter Gropius vid Harvard. 1946 tog han en magister i arkitektur.

Bland många av de verka han står bakom kan nämnas Louvrepyramiden, Suzhou museum, Miho museum, Rock and roll Hall of Fame i Cleveland, Ohio, Kinas ambassad i Washington, Kennedy theatre i University of Hawaii, National airlines terminal vid JFK Airport i New York, John F Kennedy library i Boston, Massachusetts och Baltimore World Trade Center i Baltimore, Maryland.

Han har bland annat belönats med Pei Pritzkerpriset 1983.