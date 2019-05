Miljardsatsning på ortopedin i Hässleholm

Ska bygga helt nytt ortopedisk centrum vid Hässleholms sjukhus.

Alliansen i Region Skåne presenterade på fredagsmorgonen sin kommande satsning på ortopedin i Hässleholm.

Under de kommande tre åren avsätts 810 miljoner kronor i investeringsbudgeten till ett helt nytt centrum för ortopedi i Hässleholm som färdigt beräknas kosta 1,2 miljarder kronor.

Bland annat ska en helt ny byggnad byggas mellan Göingevallen och sjukhusområdet.

– Att det behövs nya lokaler i Hässleholm har vi sett under lång tid, det har varit mycket lappande och lagande under åren. Men nu måste vi vidare, säger Per Einarsson (KD), regionråd, och hyllar även personalen på ortopedin i Hässleholm.

– Hässleholm ska fortsätta vara ett flaggskepp för ortopedin, säger Einarsson (KD) vidare.

Mer information kommer…