Inte alls ett tvättäkta kafé

KÖPENHAMN Vid första anblicken verkar kaféet på Elmegade i Nørrebro inte speciellt annorlunda från andra liknande ställen, möjligtvis sticker den färgstämda inredningen ut en aning.

Men så är det något som surrar i bakgrunden.

När islänningen Fridrik Weisshappel kom till Danmark för 16 år sedan hade han två mål: att lära sig danska och börja träna yoga.

– Förhoppningsvis kan jag danska nu för det blev bara två yogalektioner.

Under en promenad i den då ganska skumma och ställvis nedgångna stadsdelen Norrebro fick han syn på lokalen i hörnet av Elmegade och Birkegade. Kanske borde man göra något i lokalen, funderade Fridrik.

Tankarna gick först till ett antikvariat med skivor och böcker samt en avdelning för second hand-kläder med möjlighet till hjälp från skräddare.

– Du vet hur det kan bli. Man får en idé, men sedan utvecklas den och i slutet har det blivit något helt annat.

Så kan det uttryckas. För i augusti 2004 öppnade The Laundromat Café – en kombination av kafé, bar och tvätteri. I ett rum mot gården snurrar fyra stora tvättmaskiner.

– Behovet av tvättmöjligheter var större här på Nørrebro när vi öppnade, men vi har fortfarande en hel del stamgäster i tvättstugan, Och du skulle se hur här ser ut efter Roskildefestivalen.

The Laundromat Café fick en fin skjuts i början, under 2005 gjorde både New York Post och Time Magazin reportage om etablissemanget.

– Kände mig som jag var med i en variant av Dr Hooks ”Cover of the Rolling Stone” när jag hamnade i de tidningarna. Jag är fortfarande stolt över det.

Fridrik hade varit inblandad i några krogprojekt hemma i Reykjavik. Därutöver har han hunnit med att driva en klädbutik och jobba till sjöss. I grunden är han dock utbildad snickare.

– Jag har byggt allt själv hela inredningen, säger han och klappar på bordet vi sitter vid.

Till snickerierna hör också bardisken där det står 4 000 böcker med färgglada ryggar – som går att låna eller köpa.

Två år efter starten på Nørrebro startade Fridrik ytterligare ett laundromatkafé på Österbro och 2011 var det dags att slå upp kafédörrar på Fredriksberg, båda med lekområde för barnen. Dessutom öppnade det första franchisekaféet i Reykjavik 2011.

Förra året stängdes emellertid denna filial.

– Det var en trist historia. Men jag har letar efter en ny franchisetagare i Reykjavik och det ser ljust ut.

Över huvud taget är Fridrik öppen med att utöka verksamheten på franchisebasis. USA finns i siktet – men också andra sidan Sundet.

– Har faktiskt fått en förfrågan från personer i Malmö. Jag gjorde dock bedömningen att det inte var tillräckligt seriöst. Fast jag är öppen för fler bud.

Menyn spinner från frukost till lunch och middag – då den får lite karaktär av pubmat. Men hela dagen går det att välja mellan sunda och mindre sunda rätter. Till exempel frukosten Clean med frukt och yoghurt samt Dirty med bacon, ägg, starka korvar och stekta potatisar.

Och det egenimporterade kaffet är väldigt gott.

– Vad glad jag blir att en svensk säger det. Ni är mer kräsna när det gäller kaffe.

I ett hörn av lokalen, vars väggar är täckta med foton på tvättinrättningar över hela världen, sitter Claes Plambech med sonen Eik. De har åkt från hemmet i Lejre utanför Roskilde.

– Vi är på en liten ”miniferie” i Köpenhamn och blev hungriga: Jag bodde i de här kvarteren för tio år sedan och visste att matsedeln kunde passa – hamburgare för mig och pannkakor för Eik.

Inte långt från hyllan med spel och leksaker har Gabriella Chackiewicz och Majken Fredriksson ett affärsmöte med författaren Julie Ugleholdt.

– Vi jobbar med företaget Bärselsbingo, som anordnar aktiviteter för föräldralediga. I dag har vi möte med Julie som gett ut en bok om sin graviditet. Detta för att eventuellt kunna bjuda in henne till ett framtida arrangemang, förklarar Gabriella.

– Jag och Gabriella brukar ha våra affärsmöten här. Här är väldigt trevligt och mitt på dagen är det lite lugnare, säger Majken.

– Jag håller med. Det var ett skönt ställe, skrattar Julie.

Fridrik myser när han hör om affärsmötet.

– Ett bra betyg – att folk känner sig som hemma. Det har vi alltid arbetat för och så ska vi fortsätta.

Framöver hoppas Fridrik dock att kunna dra ner på antalet arbetstimmar något. Möjligen till en normal heltidstjänst. För ett annat projekt lockar.

– Jag ska vara hemma lite mer med mina döttrar. Har lovat dem att bygga ett trädhus och jag får passa på innan de blir för gamla.