Amerikansk författare död

Den amerikanske prisbelönte författaren Herman Wouk, har avlidit fyra dagar före sin 104-årsdag.

Han var född i New York och började sin yrkesbana vid radion.

1941 utgavs hans första roman, The man in the trenchcoat. Efter tjänstgöring vid flottan, skrev han Aurora dawn (1947) följt av City boy åter därpå.

Han fick ta emot Pulitzerpriset för Myteriet på Caine (1951), som handlade om hans krigserfarenheter ombord på en minsvepare under andra världskriget. Den blev en bästsäljare och omarbetades både till broadwaypjäs och till en film, med Humphrey Bogart i huvudrollen.

1945 ingicks äktenskap med Betty Sarah Brown och de fick tre söner.

Bland Herman Wouks många böcker kan nämnas Krigets vindare (1971) och Krig och hågkomst (1979), som båda filmatiserades.

Fler av hans titlar finns översatta till svenska, exempelvis Marjorie Morningstar (1956), Innanför, utanför (1985), Hoppet (1993) och Äran (1997).

Sista novellen var The lawgiver (2012), som han skrev när han var 97 år. 2015 publicerades han biografi och han höll på med ytterligare en bok vid tiden för sin död.