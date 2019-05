Efterlyser vittne till skjutning

TYRINGE På kvällen den 2 maj blev en man skjuten vid Verktygsdammarna i Tyringe.

Polisen söker nu personer som kan ha sett något som kan sättas samband med händelsen.

– Vi är angelägna att komma i kontakt med alla som under den aktuella torsdagskvällen såg något som kan ha något att göra med skjutningen, säger Erika Wetterlöf, spaningsledare.

Särskilt angelägen är polisen att få kontakt med de personer som under kvällen ska ha grillat i närheten av platsen.

– De är inte misstänkta för något, men vi skulle gärna vilja prata med dem eftersom de befann sig på platsen under kvällen, fortsätter Wetterlöf.

Det var en man i 20-årsåldern som blev skjuten. Larmet kom till polisen klockan 19.49 på kvällen och rubricerades som försök till mord.

När polis och ambulans kom till platsen hade mannen förflyttat sig 500 meter till en parkeringsplats där han satt i en bil.

Fyra män greps under kvällen. De släpptes efter förhör, men är inte avfärdade från utredningen.

Mannen som sköts kunde lämna sjukhuset redan dagen efter skjutningen.

– Vi befinner oss fortfarande i inhämtningsfasen. Alla uppgifter som lämnas kan vara viktiga pusselbitar. Vi söker brett, fortsätter Wetterlöf

Läs mer: