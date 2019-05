Namelosers sångare död

Tommy Hansson, en av medlemmarna i det kända malmöbandet Namelosers, är död. Han blev 73 år gammal.

Tommy Hansson var med och grundade rockbandet Namelosers 1962, som till en början gick under ett annat namn.

Bandet introducerade den amerikanska 60-talspopen i Malmö och har varit förband till internationella superstjärnor som The Kinks, The Who och Rolling Stones.

1965 låg bandet på topplistan Tio i Topp med låten New Orleans. 2004 återuppstod bandet under en kort tid.

För ett par år sedan var Tommy Hansson en av deltagarna i tv-programmet Den sjungande trappuppgången, som spelades in i Lindäntgen i Malmö.

– Detta är ett oändligt tråkigt besked. Tommy hade star-quality på ett enkelt, oförfalskat sätt. Vissa människor lyckas fronta och ta över scenen och det kunde Tommy. Han var en stark förgrundsfigur för rockmusiken i Malmö, säger Ulf ”Masken” Andersson, gammal vän och musikerkollega till Tommy Hansson.

– Så bra han sjöng när de släppte låten Land of 1000 Dances – det var på riktigt, det höll hela vägen.