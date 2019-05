Åtalas efter färd mot trafiken

Tyringe Den vingliga färden gick delvis mot trafiken.

Nu åtalas en kvinna för grovt rattfylleri.

En kvinna i 45-årsåldern åtalas i Hässleholms tingsrätt för grovt rattfylleri.

Enligt stämningsansökan misstänks kvinnan i slutet av april i år ha färdats i trakterna kring Tyringe och Finja.

Hon ska då i hög fart ha vinglat över körbanor, varit nära att köra in i vajerräcken, kört emot en refug och trottoarkant samt efter en rondell kört på fel sida av vägen – mot mötande trafik.

I stämningsansökan uppges kvinnans körning ha utgjort en påtaglig fara för trafiksäkerheten.

När prover togs på kvinnan efter färden visade det sig att alkoholkoncentrationen i hennes utandningsluft uppmättes till 0,85 milligram per liter. Gränsen för grovt rattfylleri går vid 0,5 mg per liter.

I förhör har den misstänkta kvinnan erkänt brott.