Humorfestival jubilerar med Povel

Povel Ramel-revy, Norra Brunn och På minuten på besök, gratis födelsedagskalas, buktalaren Nina Conti och totalt runt 200 humorartister. Lund Comedy Festival firar tio år med ett digert program och med att testa tre nya scener.

– Vi känner verkligen att vi har hittat vår form och storlek och är en festival med både humor och hjärta, säger Kajsa Jönsson, festivalens producent.

Johan Wester om …

… vad han skulle vilja lyfta fram för minne från festivalerna som varit: ”Det är nog ett minne från något av de första åren när jag upplevde hur det först var jättemycket folk ute på stan och så pang var det helt blåst och man kunde i princip höra ekon av skratt. Så gick det 45 minuter och det var mycket folk ute igen. Bara den insikten att nu går de in och tittar på shower och sedan går de ut och tar en öl och macka och sedan in på nästa, det var så rörande och gripande. Tanken att här pågår någon form av kulturarbete och humorarbete och människor får upplevelser och skrattar tillsammans och det är så fysiskt som det kan vara.”

Kajsa Jönsson om …

… vad som hänt i den svenska humorbranschen under de tio åren som festivalen funnits: ”Det är så många fler i Sverige som sysslar med humor nu. Då när vi startade var det mest de stora som man hade sett på tv men nu finns också så många olika kanaler. En annan utveckling är också att vi ser att det är betydligt fler tjejer som söker hit nu än för tio år sedan. Och det finns så många fler klubbar som drivs av kvinnor.”

Lund Comedy Festival 2019:

Pågår: 29-31/8

Antal shower: Drygt 100

Antal scener: 12

Antal artister: Cirka 200

Internationella artister: 10

Biljettsläpp: 23/5, 13.00

Gästande internationella komiker: Nina Conti, Harriet Braine, Tom Houghton, Jamali Maddix, Laura Lexx, Sofie Hagen med flera

Gästande svenska komiker: Johan Wester, Anders Jansson, Johan Glans, Ann Westin, Marika Carlsson, Adde Malmberg, Fredrik Lindström, Johanna Nordström, Al Pitcher, Uje Brandelius, Emma Knyckare, Dilan Apak, Moa Lundqvist och många, många fler.

Program: Hittar man på lundcomedyfestival.com