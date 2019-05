Den brittiske skådespelaren Andrew Hall har avlidit i en ålder av 65 år.

Han slog igenom i rollen som Russel Parkinson i Butterflies. Därefter såg vi honom bland annat som Frank Wilkinson i Casualty, som Marc Selby i långköraren Coronation street och som evangelist Billy Graham i The one for sky arts. Han var även med i bland annat Blood drive, Holby city, Riders, Come fly with me, The truth about love, Smile och Girl afraid.

Han arbetade även bakom kameran som producent.