Författaren Binyavanga Wainaina har avlidit i en ålder av 48 år gammal, rapporterar flera kenyanska medier.

Han var född i Nakuru och var en av hela Afrikas mest kända HBTQ-aktivister och en provokativ och omtalad författare. Bland hans verk kan nämnas biografin One day I will write about this place (2011), An affair to dismember och Beyond the River Yei: Life in the land where sleeping is a disease (tillsammans med Sven Torfinn).

Han belönades med Cainerpriset för novellen Discovering home (2001). Han skrev bland annat för National Geographic, The Guardian och New York Times.