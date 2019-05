Bergsklättrare död

Den amerikanske bergsklättraren, Don Cash, har avlidit under nedstigningen från Mount Everest. Han hade just uppfyllt sin dröm om att klättra upp på de högsta bergstopparna i varje kontinent.

I hopp om att gå med i ”Seven summits club” sa han upp sig från sitt vardagliga jobb.

Det har inte varit en enkel resa, han miste bland annat fingrar till följd av frostskador vid en av de tidigare klättringarna. Mount Everest var det sjunde och sista berget och han dog av en trolig hjärtinfarkt på väg ner, i området som kallas Hillary step.

Han lämnade en sista hälsning till sin son, där han sa att han kände sig så välsignad av att vara på det ställe han drömt om i 40 år.

Don Cash blev 55 år gammal. Enligt The Himalayan Times, var detta den tolfte klättraren som miste livet på de dessa höjder under det sista året.