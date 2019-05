Fängelse för rattfull färd

HÄSSLEHOLM

En kvinna i 65-årsåldern har dömts till en månad i fängelse för grovt rattfylleri efter en färd som tog slut i ett dike.

Kvinnan, som tidigare är ostraffad, var på väg från Hästveda till Hässleholm när hon vid 21-tiden på kvällen den 17 mars körde av vägen i Farstorp.

När polisen kom till olycksplatsen fick kvinnan blåsa och resultatet visade att hon hade 0,89 mg alkohol per liter utandningsluft.

Under rättegången uppgav kvinnan att hon hade druckit vin och vodka under dagen, men när hon fick ett samtal på kvällen med en uppmaning om att hämta sin man kom hon sig inte för att säga att hon inte var i skick att köra. Istället gav hon sig iväg med bilen.

Tingsrätten konstaterar att hennes körning har inneburit en avsevärd trafikfara, att hon trots den höga alkoholkoncentrationen haft för avsikt att köra en längre sträcka och att hennes personliga omständigheter inte är skäl nog för en annan påföljd än den normala för grovt rattfylleri, vilket är fängelse.