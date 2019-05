Författarinnan Judith Kerr är död

Den tyskbrittiska författarinnan och illustratören Judith Kerr, har avlidit i en ålder av 95 år.

Hon var född i Berlin men flyttade i tidiga tonår med familjen till England.

I boken När Hitler stal den skära kaninen (1971), skildras hur hennes alter ego Anna flyr med sin familj från Tyskland 1933 och så småningom hamnar i England. Boken Den motsatta vägen (1975) handlar om familjens liv under andra världskriget i England och den tredje romanen i serien har titeln A small person far away (1978).

Hon har blivit framgångsrik med sina barnböcker. Några av de cirka 30 böcker hon skrivit är exempelvis En tiger i köket (1970), Mog, katten som glömde (1972), Bill och hans vänner på bröllop (1975) och Mog i mörkret (1983).

Författarinnan har belönats med Deutscher jugendliteraturpreis 1974 för När Hitler stal den skära kaninen. Förra året utsågs hon till ”Årets illustratör” på bokgalan British book award.