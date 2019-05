Oemotståndlig utställning om Ester Blenda

Utställning/recension

UTSTÄLLNING

Ester Blenda

Skarhults slott/Ladan

Till och med 29 september

Tidigt 1900-tal. Varför hade Sveriges lantbrukare så svårt att få pigor till hjälp? För att få svar på frågan tog det 23-åriga ”pennskaftet” och rikemansdottern Ester Blenda Nordström i maj 1914 tjänst som mjölkpiga på en bondgård utanför Nyköping.

Ingen på gården genomskådade bluffen och tidningshistoriens första ”wallraffer” – undersökande journalist – var född. Idén var påhejad av Elin Wägner och uppbackad av Svenska Dagbladet. Artiklarna som publicerades väckte sensation, samlades till boken En piga bland pigor och under signaturen Bansai hade Ester Blenda tagit steget rakt ut i berömmelsen, driven av en inre oro och en äventyrslystnad som saknar sin like.

I dag, på 100-årsdagen av att svenska kvinnor fick rösträtt, öppnar en utställning om Ester Blendas liv i Ladan intill Skarhults slott. Vernissagedagen är välvald. Bakom utställningen om Ester Blenda står bland andra Alexandra von Schwerin som även skapat den permanenta utställningen Maktens kvinnor (i den svenska historien) som visas på slottet. Kvinnor, visserligen utan rösträtt, men starka nog att ta maktens tyglar i sina händer.

Också Ester Blenda var en stark kvinna. Ingen regelrätt suffragett men i tal och skrift förde hon självklart kvinnorösträttens talan. Ordets makt hade hon och sitt liv tog hon i egna händer. Red. Sköt. Flängde runt på motorcykel. Till synes utan tyglar men med en svårstillad oro och en tilltagande alkoholkonsumtion som bränsle.

Under drygt ett par decennier var hon rubrikernas kvinna. Wallraffer-reportage om samernas situation, om nöden i Finland under vinterkriget, om utvandrarna i USA. Om jordbävningsoffer i Japan och politiska omvälvningar i Kina. Om mulåsneritt över Anderna och strapatser i Kamtjatka. Reportagen blev böcker, bestsellers förstås.

Det blev också några flickböcker. Den vilda huvudpersonen Ann-Mari var hennes alter ego och Pippi Långstrumps tvillingsyster.

När Ester Blenda Nordström avled i Stockholm 1948 var hon utbränd, fattig, sjuk och söndervärkt. Gravt alkoholiserad. Och i stort sett bortglömd.

Så hade det kanske förblivit om inte filmaren Anna Hylander – dotterdotterdotter till Ester Blendas syster Agda – blivit så gripen av sin gammelmosters turbulenta liv och tragiska öde att hon 2016 gjorde en film om det; en film som 2017 fick en uppföljare i Fatima Bremmers Augustprisbelönade biografi Ett djävla solsken – (familjens ”smeknamn” på Ester Blenda). Med filmen och boken gjorde Ester Blenda Nordström come back och åt sig ännu en gång in under huden på dem som ställdes öga mot öga med hennes liv.

Och nu utställningen i Skarhult. Med hjälp av fotografier, dagboksanteckningar, brev, skisser, böcker, tidningsartiklar och kompletterande rekvisita, antingen autentisk eller i varje fall från tiden, har Alexandra von Schwerin tillsammans med Anna Hylander och Fatima Bremmer i tablåform rekonstruerat och levandegjort de viktigaste hållplatserna i Ester Blendas liv.

Uppväxten. Journalistdebuten. Motorcykeln. Wallraffer-reportagen. Hennes vänner i den svenska kultureliten. Skenäktenskapet med etnologen René Malais som var ett måste för att få komma med på expeditionen till Kamtjatka 1925-27. 1930-talet som bonde på den arrenderade gården Bjursnäs.

Mitt i ladan och centralt i Ester Blendas rekonstruerade liv ett avskilt rum tillägnat Carin Waern Frisell. Ester Blendas nära vän och förbjudna kärlek. De träffades, förmodligen, i början av 1910-talet. Blev oskiljaktiga. Carin hängde med på motorcykeln, på månadslånga resor i Östern, på vandringsturer i Lapplandsfjällen.

År av tystnad innan hon blev den som vårdade Ester Blenda under hennes sista år. Men aldrig ett ord om kärlek. Homosexualitet var kriminaliserad, en ertappad riskerade fängelse eller mentalsjukhus. Men förflugna ord i något brev, en bild av Carin som Ester Blenda alltid bar med sig, en handfull nära fotografier aldrig avsedda att visas talar sitt tydliga och tragiska språk.

Utställningen Ester Blenda är oemotståndligt fängslande och berörande nästan till smärtgränsen. Se den! Och läs Fatima Bremmers bok om du inte redan gjort det!