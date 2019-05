Utrikes Efter Brexit-kaoset har nu Theresa May meddelat att hon avgår den 7 juni.

Storbritanniens premiärminister Theresa May avgår. May har varit partiledare för konservativa partiet och meddelade under fredagen att hon lämnar sin post den 7 juni.

– Jag har gjort mitt bästa för att få igenom ett brexitavtal. Jag har försökt tre gånger, sa hon i sitt tal på fredagsförmiddagen.