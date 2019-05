Brottningsoraklet har gått bort

Thure Petersson har avlidit. Brottningsoraklet blev 85 år.

Under onsdagen nåddes brottar-Sverige av beskedet att Thure Petersson avlidit, 85 år gammal.

Petersson beskrivs som svensk brottnings orakel och kunskapsbank under 60 års tid, och bevakade 53 internationella mästerskap och 60 SM.

Under 27 år jobbade han som PR-person för Svenska Brottningsförbundet, och under den tiden grundade han tidningen ”Brottning” (nu: Krysstaget).

Tillsammans med brottaren Tomas Johansson skrev han biografin ”Snabba Kast” (1998) och på egen hand ”Svenska cyklister i segertröjor” (1986).

Hans rapportering syntes dock inte bara i förbundstidningen. Fram till för tiotalet år sedan kunde Thure Peterssons namn också läsas under en rad brottnings- och cykelrelaterade artiklar i Norra Skånes spalter.

De sista raderna i Norra Skåne skrevs för nästan precis tio år sedan då Petersson refererade brottningsförbundets hundraårsfirande. Där lyfte han fram två göingska mästare – Vinslövs Åsa Pedersen som vann VM 1990, och Hässleholms Roger Tallroth som tog EM-guld sex år tidigare – som prisades under jubileet.

Thure Petersson sörjs närmast av hustru och barn.