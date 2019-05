Lågtrycken avlöser varandra – men viss chans till sol

Skåne Det regniga vädret ser ut att hålla i sig även till helgen, dock med vissa solglimtar. Och första veckan i juni ser ut att få sommartemperaturer.

Torsdagen blir en blöt dag i Skåne med måttliga vindar och temperaturen sjunker till mellan 12 och 15 grader. Under kvällen drar ett större regnområde bort, men skurar hänger kvar under natten och en bra bit in på fredagen.

– Men under sen eftermiddag kan solen titta fram och temperaturen blir något högre – runt 16 grader, säger jourhavande meteorolog Max Lindberg på SMHI.

Under natten till lördagen drar ännu ett lågtryck in och det kan komma ytterligare en del regn. Men nu börjar kvicksilvret stiga och det ser ut som vi får riktigt sommarväder med runt 20 grader på sina håll i Skåne.

– Regnet drar bort under sena eftermiddagen och det klarnar upp någon gång mot kvällningen och då hoppar temperaturen upp lite, säger Max Lindberg.

Enligt SMHI blir inte söndagen lika blöt som tidigare utan det blir lite mer varierad molnighet och solen kan titta fram mellan varven.

– Temperaturen stiger och det kan bli uppemot 21 grader under söndagen, säger Max Lindberg.

I nästa vecka blir det fortsatt ostadigt med regnområden som drar in över Skåne, men värmen ser ut att hålla i sig.

– I prognosen ser det ut att bli fortsatt varmt i nästa vecka också, med temperaturer omkring 20 grader, säger Max Lindberg.