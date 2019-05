Ett val med bara vinnare

De sista rösterna är räknade i Europavalet. Bland dem som utnämnde sig till vinnare som egentligen är förlorare finns Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Det gick dåligt även för Vänsterpartiet, men att döma av Jonas Sjöstedts reaktion var de väl medvetna om det. Detta var ett Europaval som gav underbetyg åt europeisk vänsters problemlösningsförmåga.

Mp lyckades backa kraftigt i ett val där gröna partier gick framåt i hela Europa och den gröna gruppen kan bli vågmästare i parlamentet. De valspurtade starkt, men de spurtade från en förödande nederlag till enbart en besvikelse. Det är frågan om det är något att fira.

Socialdemokraterna fick sämst valresultat någonsin, men målade läppstift på grisen och kallade det valvinst. S har av tradition inte lagt mycket energi på personkryss, vilket med tanke på det svaga valresultatet får ses som ett misstag. Ett stort parti med relativt få personkryss bör fundera på om de inte presenterar tillräckligt intressanta kandidater för väljarna. Kampen 0m personkryss kan fungera för att engagera väljare, vilket S uppenbarligen behöver.

Liberalerna. Vad kan man säga om katastrofen med att Sveriges mest EU-vänliga parti med nöd och näppe håller sig kvar i parlamentet med ett mandat när svenskarna blivit alltmer EU-positiva och liberalerna i Europa ökar med 39 mandat till tredje största grupp i parlamentet? Det är lika bisarrt som att Miljöpartiet misslyckas i ett Europaval präglat av klimatfrågan. Det är ingen vinst att Liberalerna hankat sig kvar oavsett hur gärna man än vill beskriva det så.

Det är svårt att säga om Kristdemokraterna är vinnare eller förlorare. De ökar och har gjort en fantastisk återhämtning från sin bottennotering där det såg ut som om de skulle åka ut ur alla folkförsamlingar. Men valresultatet motsvarade inte förväntningar eller prognoser. Sannolikt är besvikelsen stor även om de utnämnt sig till vinnare.

Till och med Sverigedemokraternas framgångar var en besvikelse: de ökade kraftigt, men var långt ifrån den populistiska kioskvältare som förutspåtts och slogs på upploppet av Moderaterna.

Centerpartiet gjorde sitt bästa val på flera decennier och behövde inte överdriva. Lööf kunde inte motstå frestelsen att påpeka att C delar förstaplatsen bland väljare under 30 år. Det är gissningsvis både en sporre och en börda för henne, som bär mycket av partiets framgångar på sina axlar.

Om man vill tala om valförlust ska man dock titta på Storbritannien och Tyskland.

Farages EU-kritiska The Brexit Party är det brittiska EU-valets vinnare. För ett 45 dagar gammalt parti är det sensationellt. Men om man istället ser det som stöd för hård Brexit är det en valförlust. Om man översätter The Brexit Party och Ukips siffror till en folkomröstningssituation, så hade den hårda Brexitsidan förlorat. Om man räknar in Labour och Tories med de sympatier deras väljare har så blir det jämnare, men remain-sidan segrar fortfarande. Liberaldemokraterna har gått från att vara utrotningshotade till 20 procents väljarstöd och framstår som ett seriöst regeringsalternativ för första gången. Tories lider ett förkrossande nederlag med endast 9.1 procent av rösterna, vilket får alla svenska resultat att se ut som valvinster. Labours 14.1 procent är ett misstroendevotum även för oppositionen.

Ett liknande resultat ser vi i Tyskland, trots att de inte känt av samma turbulens Storbritannien, där Kristdemokraterna och Socialdemokraterna tillsammans förlorar hälften av sina väljare och havererar totalt bland unga. I jämförelse med det är kanske alla svenska partier vinnare i alla fall.