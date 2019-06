Fullt ös när nya Färevallen invigdes

sibbhult Nya Färevallen invigdes i lördags under högtidliga former. Anledningarna till festligheterna var två: invigning av den nya mötesplatsen och firandet av Sibbhults IF som fyllde 90 år.

I VIP tältet var det mingel och lättare förtäring. Därefter talade både kommunalrådet Patric Åberg (M) och Kerstin Hallenborg Skånes Ess. Bandklippningen sköttes av två juniorer i Sibbhults IF. Efter ett fyrfaldigt leve fortsatte invigningsprogrammet fram till klockan 15 med olika aktiviteter.

Och aktion och full rulle var det överallt på idrottsplatsen med bland annat fotbollsmatch, boulespel, padel, basket och de som prövade på utegymmet.

– Det här blir en ny mötesplats, säger Eva och Rolf Nordfeldt, Sibbhult.

De prövar på boule för första gången.

– Nya Färevallen har blivit jättefin och den är tillgänglig för alla.

De berättar att de är med i en frukostklubb och tanken är nu att frukostklubben ska utökas med boulespel.

– Vi är mellan 30 och 40 personer i klubben och vi ska försöka komma igång med att spela boule, säger Rolf Nordfeldt.

Kommunalrådet Patric Åberg var nöjd och sa till Norra Skåne:

– Här är mycket folk och det är ett fantastiskt arbete som lagts ned. Samarbetet har bestått av bland andra kommunen och Skånes Ess men utan det ideella engagemang som finns inom Sibbhults IF hade det aldrig gått.

Susanne Gäre