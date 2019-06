10:e motorhistoriska dagen

Bjärnum

För tionde året anordnar motorentusiasterna Åke Karlsson och Östen Krantz en motorhistorisk dag i Bjärnum, på Nationaldagen.

– Alla är välkomna att visa upp sina veteranbilar, säger de båda och bjuder in till Sågverksvägen i byn.

När tidningen är på besök har de båda herrarna plockat fram var sin bil. Åke en Opel Manta som precis renoverats klar, och Östen en röd grann Hillman från 1966.

I Åkes garage, intill platsen där alla intresserade samlas för den motorhistoriska dagen, finns ännu fler av Åkes samlade bilar. En del har han kört ut till visningen och resten kan besökarna beskåda inomhus.

– Vi bjuder inte in några speciella att komma, men det brukar ändå bli besök av en mängd vackra gamla fordon, förklarar Östen och kan avslöja att det kommer ett 30-tal Porschebilar förbi under dagen.

Det är ett Porschesällskap från Malmö som är på sin årliga utfärd. Så brukar det nämligen vara. Att många som är ute med sina bilar, och kanske är på väg till eller från Nationaldagsfirande någonstans, brukar ha ett kaffe- och korvstopp i Bjärnum.

– Det är en spontanträff, inflikar Östen och berättar att minst ett par hundra besökare brukar komma förbi.

Förutom gamla bilar kommer motorcyklar i alla åldrar som fyller grusplanen. Något år har man haft besök av militärfordon och andra motorfordon av udda karaktärer. Men man vet aldrig riktigt vad som dyker upp.

– Vi hoppas på lagom varm och inget regn, säger de båda herrarna.

Motorhistoriska dagen pågår från klockan 9 till sena eftermiddagen. Skyltar vid riksväg 117 talar om var bilarna finns.