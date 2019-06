Gamla torp i Hallaryd inventeras

Hallaryd I samband med Hallarydsdagen pågick även aktiviteter kring torpar-inventering i Hallaryds församling.

– Ett tiotal har visat intresse idag, säger Sven-Gunnar Aronsson, i Hallaryds hembygdsförening.

I Hallaryds församling finns runt 300 torp i 31 byar. Två tredjedelar av dem har granskats. Eldsjälarna i arbetet är Sven-Gunnar Aronsson och Per Jonsson.

Det faktamaterial som de samlar in ska kunna gå att söka via en QR-kod.

– Vi håller på med att sätta upp skyltar vid varje torp och ska lägga till en QR-kod och dessutom GPS-koordinater, säger Per Jonsson.

De båda herrarna började sitt detektivarbete för ungefär två år sedan.

– Många som köper gamla torp vill ha mer information om torpets historia, säger Sven-Gunnar Aronsson. Vi kan delge det vi samlat in och söker samtidigt mer information från dem som levt och bott i trakten och som kan berätta om torpens historia.