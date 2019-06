Sommarvärmen är här

Skåne Under måndagen räknar SMHI med högsommarvärme på upp till 29 grader.

Måndagen kan bli årets hittills varmaste dag i Skåne.

– Det är varm luft som kommit in över södra delen av landet till i dag. Det ser ut som att det kan vara fortsatt varm luft på tisdag och onsdag och troligen torsdag också. Temperaturen kommer att ligga mellan 20-25 grader men lokalt kan det bli dryga 25 grader, säger Sofia Söderberg på SMHI.

På torsdag och fredag väntas mindre varm luft men fortfarande med temperaturer på runt 20 grader.

– Det är inte direkt kall luft.

Med värmen räknas också en del skurar och åska komma.

– Vi hade lokal åska på enstaka platser i nordvästra Skåne nu under morgonen. Det är kommer bli mer utbrett med skurar som delvis kan vara intensiva med åska in under eftermiddagen och kvällen. I samband med det kan det ett kortare tag bli väldigt blåsigt, med hårda eller mycket hårda vindar.

Var maj ovanligt kall?

– Nej, den kanske inte var riktigt lika varm som förra året men för Skånes del var det ganska normalt. Plus minus en grads avvikelse från det normala, så väldigt normalt, säger Sofia Söderberg.