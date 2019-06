Två veckor kvar med myntparkering

HÄSSLEHOLM Från och med den 18 juni börjar parkeringsautomaterna i Hässleholm bytas ut.

Då försvinner också möjligheten att betala med mynt.

Bytet pågår 18-20 juni, och efter att samtliga parkeringsautomater bytts ut går det inte längre att betala med mynt. I stället är det swish, kort eller blipp (kontaktlösa kortköp) som gäller. SMS-parkeringen fortsätter att fungera som tidigare.

Bytet sker enligt Hässleholms kommuns hemsida på grund av nya säkerhetskrav på kortläsare i betalautomater.

Det är inte bara mynten som försvinner i och med förändringen. Det gör också pappersbiljetterna.

Den som parkerar kommer i stället att få knappa in det aktuella fordonets registreringsnummer på automaten i samband med parkeringen. Kvitto skickas digitalt till en förregistrerad mejladress, och går dessutom att se via nätet.

För att se om det är tid kvar på den aktuella parkeringen går det också att få den informationen genom att knappa in registreringsnumret på parkeringsautomaten.