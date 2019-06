Hästveda tredje varmast

HÄSTVEDA

När värmeböljan under måndagen svepte över landet stod mätstationen i Hästveda för en av landets högsta noteringar.

Med 28,1 grader under tidig eftermiddag delade stationen tredjeplatsen i värmeligan med Oskarshamn i östra Småland och Sturup i södra Skåne.

Mätstationen i Osby gick in på placeringen efter Hästveda, med 28,0 grader som toppnotering.

Landets varmaste temperatur uppmättes i speedwaynästet Målilla, med 28,7 grader. Två timmar senare hade dock temperaturen där dykt tio grader med hjälp av kraftiga byvindar och nederbörd.