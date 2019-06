HÄSSLEHOLM

Under helgens gång bröt sig någon in i kommunala lokaler på Tygvägen.

– Man har plockat bort lister kring ett fönster och tagit sig in. Väl inne har man rivit ut grejer ur lådor, säger Magnus Vendler på Hässleholmspolisen.

Gärningspersonerna ska ha fått med sig bilnycklar, en blomlåda och en iPad.