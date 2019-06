Tråkigt med Tyringedagarna

n Som president i Lions Club Tyringe vill jag lämna vårt svar angående all uppståndelse angående att Tyringedagarna läggs ner.

Vi i Lions Club Tyringe hade ett samarbete med Partyfabriken gällande Tyringedagarna, detta samarbete valde Partyfabriken att själva avsluta med oss som arrangör. I samband med detta startade lions upp ”Tyringe på fötter” detta uppfattades som att vi skulle ersätta Tyringedagarna med vilket vi var nog med att påpeka att det inte skulle. Vi kunde valt att gå vidare med en annan aktör men då vi kände till 100 procent att av respekt för Säle och Partyfabriken att det inte finns någon annan som kan göra det bättre så valde vi att lägga eventet på is.

Lions bidrog Ekonomiskt till Tyringedagarna både 2016 & 2017 vilket kanske alla inte vet.

Lions club Tyringe, Sparbanken Skåne, stiftelserna & Partyfabriken arbetar aktivt med samma mål att göra så vi kan för vårt samhälle Tyringe det är bara det att vi gör det med olika redskap.

Vi i Lions Tyringe precis som alla andra tyringebor tycker att det är jättetråkigt att det läggs ner.

När det kommer till bidragsbiten/sponsring är alla välkomna och söka det hos oss även Partyfabriken.

Att ställa Dansgalan och Tyringedagarna mot varandra är orättvist då det är två helt skilda eventet som är oberoende av varandra.

Till sist vill jag markera att personangrepp, påhopp på våra medlemmar är inte ok någonstans, vi lägger ner hela vår själ i att Tyringe som ort ska må bra, en mycket stor del av våra insamlade medel går oavkortat tillbaka till Tyringe så att alla ska må bra.

Vi kommer inte att föra några diskussioner via sociala medier utan vi gör det i direkt kontakt via mejl eller så kan man skicka meddelande på vår FB sida.