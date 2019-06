75 år sedan dagen D

Storbritanniens premiärminister Theresa May deltog i en ceremoni tillsammans med president Emmanuel Macron. Foto: Philippe Wojazer/AP/TT

Dagen D I dag är det 75 år sedan de allierade inledde invasionen av Normandie, även kallad dagen D. Händelsen som var en av de avgörande under andra världskriget uppmärksammas genom flera ceremonier vid den franska kusten.

Storbritanniens avgående premiärminister Theresa May deltog under morgonen i en minnesceremoni vid Ver-sur-Mer, där ett monument är rest över de drygt 20 000 brittiska soldater som offrade sina liv i Normandie under sommaren 1944, tillsammans med Frankrikes president Emmanuel Macron. Den senare ska fortsätta vidare till Omaha Beach, där han tillsammans med bland andra USA:s president Donald Trump, ska delta i en minnesceremoni över de amerikanska soldaterna som stupade vid den franska kusten för 75 år sedan.