Danmark Den blåa borgerliga danska regeringen avgår meddelade statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vid ett besök hos drottningen klockan 11 på torsdagen.

Rasmussen pekar på Mette Frederiksen (S) som ny regeringsbildare men helst vill han sitta kvar som statsminister i en mittenregering.

Det danska valresultatet i korthet:

• NY MAJORITET: Det röda blocket i dansk politik fick en klar majoritet med 91 mandat mot 75 för det regerande blå blocket med Dansk Folkeparti som stötteparti.

• REGERINGEN AVGÅR: Den blåa borgerliga danska regeringen avgår meddelade statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vid ett besök hos drottningen klockan 11 på torsdagen. Klockan 14 idag inleddes en så kallad drottningrunda där två representanter från varje parti i skrift och tal pekar på vem de anser ska vara kunglig undersökare, regeringsbildare och statsminister. Därefter utser drottningen en folkvald till att bilda regering och bli statsminister eller att leda förhandlingarna om vem som ska bli statsminister.

• METTE FREDERIKSEN väntas få uppdraget att bilda ny regering: Lars Løkke Rasmussen säger att han gärna vill fortsätta som statsminister för en ny mittenregering som han anser är det bästa alternativet för Danmark. Venstre och Socialdemokratiet har tillsammans en majoritet i Folketinget. I samband med sitt besök hos drottningen fick han frågan om det är realistiskt med en mittenregering och då svarar han enligt Berlingske ”att vi ska respektera processen” och därför menar han att det i en första omgång ska vara Socialdemokratiets ledare Mette Frederiksen som ska försöka bilda regering. Hon har tidigare meddelat att hon avser att bilda en rent socialdemokratisk regering med brett stöd och då främst från övriga röda partier. Likaså ser de röda partierna ser nu ut att peka på Mette Frederiksen som ny regeringsbildare – men det kommer inte att ske utan motkrav. Danska medier pekar på att Mette Frederiksen får det tufft att bilda en ny regering eftersom de andra röda partierna meddelat att det finns flera ultimativa krav för att stötta henne som ny statsminister. Oenigheterna gäller främst utlänningspolitiken och den ekonomiska politiken. Under Mette Frederiksens ledarskap har Socialdemokratiet skärpt sin utlänningspolitik där man står nära Venstre och Dansk Folkeparti.

• RAS FÖR Dansk folkeparti och Liberal alliance – partiledare avgår: Dansk Folkeparti tappar 21 av 37 mandat i Folketinget. Liberal Alliance förlorade 9 av 13 mandat och partiledaren Anders Samuelsen tappade sin plats i Folketinget. På torsdagen meddelande han i en intervju med Berlingske att han avgår som partiledare.”Jag hade hoppats att vi kunnat få ett bättre samarbete på den blå sidan, men det kunde vi inte, och det blir både vi och Dansk Folkeparti straffade för”, säger Anders Samuelsen i intervjun. Raset för Dansk Folkeparti är det största nederlaget för ett danskt parti de senaste 100 åren summerar Politiken.

• STRAM KURS kom inte in i folketinget. Av de tre nya partier som ställde upp i folketingsvalet var det endast det invandringskritiska och konservativa partiet Nye Borgerlige som klarade spärrgränsen på två procent och kom in i Folketinget. Danmarks avgående statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var på onsdagkvällen tydlig med att de inte kommer att samarbeta med Nye Borgerlige. Stram Kurs med den kontroversiella och rastistdömda partiledaren Rasmus Paludan och Partiet Klaus Riskær Pedersen hamnade under spärrgränsen och kom inte in i Folketinget.

• OMVÄLVNING av dansk politik och politisk journalistik: ”De senaste 5 veckorna har skapat ett större uppbrott i dansk politik än de föregående 18 åren” skriver Politiken i en mediekommentar. ”Hvilken lettelse: I går lukkede og slukkede vi ikke bare for den nyere danmarkshistories længste valgkamp. Vi afsluttede også næsten 20 års åndløs fastfrysning af både dansk politik og dansk politisk journalistik. Som valgkampen er skredet frem, er det blevet stadig tydeligere, at Danmarks politiske landskab er i færd med at slå dybe, smukke revner”.

• PARADOXERNA: Venstre gjorde ett oväntat bra val och ökade med 9 mandat i Folketinget, mest av alla partier, medan Konservative ökade med 6 mandat. Ändå tappade Venstre och det blå blocket regeringsmakten genom raset för Dansk Folkeparti och Liberal Alliance. Socialdemokratiet gick marginellt tillbaka räknat i väljarstöd men fick ändå ett nytt mandat. Trots den uteblivna väljarframgången betecknas Socialdemokratiet och Mette Frederiksen som vinnare genom att framgångarna för Radikale Venstre och Socialistisk Folkeparti gav det röda blocket majoritet i Folketinget.