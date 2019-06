21-åring fälls för mord på Censorsgatan 2016

Malmö Den 21-årige man som stått åtalad för det uppmärksammade mordet på Censorsgatan 2016 när fyra män i en bil sköts döms nu till nio år och åtta månaders fängelse.

Tingsrätten anser att straffvärdet är livstids fängelse, men eftersom mannen bara var 19 år vid mordet sänks straffet till tolv år. Han får ytterligare rabatt för straff han redan avtjänat för andra brott han dömts för.

Det brutala mordet och mordförsöken mot ytterligare tre personer inträffade en vacker septemberkväll på Gullviksborg i södra Malmö. Efter en kortare biljakt där tre män på moped jagade efter en bil, hamnade fordonet med fyra personer i en återvändsgränd på Censorsgatan.

Männen på moped gick fram till bilen och avlossade ett 30-tal skott in mot förare och passagerare. En av dem avled, de övriga tre fick allvarliga skador, men överlevde.

Flera kulor från en Kalasjnikov gick in i en lägenhet i närheten, och var nära att träffa två tonårsbarn.

Ett tiotal personer har varit misstänkta för delaktighet i mordet, däribland den nu dömda 21-åringen. Polisens tekniker hittade dna från 21-åringen på två hylsor som hittades på brottsplatsen. Dessa kom att utgöra en avgörande del i bevisningen mot mannen.

Utredningen har visat att uppgörelser om knarkaffärer varit den utlösande faktorn till mordet, där offer och gärningsmän hamnat i konflikt med varandra.

21-åringen döms mot sitt nekande för mord, tre mordförsök, grovt vapenbrott och framkallande av fara för den familj som fick kulor in i sin lägenhet.

Under hela utredningen vägrade han att svara på förhörsledarens frågor. Efter varje fråga väntade förhörsledaren i en minut för att 21-åringen ”verkligen skulle få tänka på hur han skulle svara”, som han uttryckte det.

Detta ifrågasatte 21-åringens advokat, eftersom förhören då drog ut rejält på tiden. Svaret blev att ”vi, i princip i Malmö kör en minut”, detta för att den misstänkte ska få tid att tänka på sitt svar.

Men några svar gavs aldrig, vilket fick förhörsledaren att efter varje fråga konstatera att ”du är vaken och du tittar och blinkar, men väljer att va helt tyst”, eller liknande påpekanden.

21-åringen pekades bland annat ut av ett av offrens mamma, som skrev till polisen och namngav och skickade bilder på honom och andra personer som var med vid skjutningen.

Tingsrätten lutar sig i sin dom mot en rad vittnesmål om iakttagelser av männen, men också filmer från övervakningskameror i området som visar hur 21-åringen och flera andra män förflyttar sig och är klädda sig före mordet.

Ett av de överlevande offren berättade i förhör att han hört någon av skyttarna ropa ”sikta mot huvudet”. Men han har inte kunnat förklara varför han och kamraterna blev beskjutna, då han hävdar att han inte varit i konflikt med någon.