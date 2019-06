Den sista stora spelaren har stoppat schackklockan

Schacklegendaren Bo Plato har gått ur tiden.

Bo Plato somnade in under nationaldagen, 80 år gammal. Det meddelar Hässleholms schackklubb via sin facebooksida.

Bo spred schackets mysterier såväl lokalt som nationellt.

Förutom sitt stora engagemang i Hässleholms SK och sina många återkommande rader och schackproblem i Norra Skåne, var han redaktör för Tidskrift för Schack mellan 1989 och 2003. En tidning som gick ut till samtliga medlemmar knutna till Sveriges schackförbund.

Han var utan tvekan en av nordostskånes främsta schackspelare, och vann veteran-SM 2008, samt så sent som 2018 Hässleholms SK:s klubbmästerskap.

Han var hedersmedlem i Hässleholms SK och hedersledamot i Sveriges schackförbund.

Den sista stora spelaren har gått ur tiden.

När jag inledde mitt schackspelande i Knislinge 1991 fanns det redan då tre ledare som ”alltid” verkat i närområdet. Det var Berne Lundberg i Vanneberga, Sven Folkunger i Kristianstad och Bo Plato i Hässleholm.

Redan på den tiden kändes de som schackets tre äldre vise män i våra trakter, även om de två förstnämnda bara var 60 respektive 59 när de gick bort i sina schacklokaler 2003 och 2005.

Nu har Bo gjort dem sällskap, 80 år gammal.

Som ung schackspelare fick man lära sig en synnerligen viktig sak: Att när Bo pratade så lyssnade man. Noga. För annars gick hans råd en förbi.

Röstläget var nämligen som anpassat för att kunna användas ett par meter från ett pågående parti utan att störa.

Och råden var alltid värda att ta till sig.

Även om jag tillhörde en annan klubb var Bo aldrig snål med tipsen. Och de begränsades inte till schackbrädets 64 rutor.

När jag flyttade till Hässleholm 2005 bodde jag ett par stenkast från Bo och från någon tävling fick jag inte bara skjuts hem utan fick lära mig orientera mig på genvägarna hem över Ljungdala.

De gånger vi var många schackspelare på nationella tävlingar kändes Bo alltid som en ledare för oss alla, inte bara för Hässleholm.

Och under de många år jag var aktiv kan jag inte minnas Bo arg eller sur en enda gång, däremot desto oftare med ett leende mitt i det stora skägget.

Bo kommer att saknas, inte bara i distriktet utan i hela schack-Sverige.