Den legendariske sångaren och pianisten Malcolm John McRebennack Jr, mer känd som Dr John, New Orleans, har avlidit i en ålder av 77 år.

Han var känd för att mixa musikstilar som rock’n’roll, jazz, blues, funk och boogie woogie

På 1950-talet började han som studiomusiker med sin gitarr, men efter en skada övergick han till att spela sina riff på piano. Han blev en av New Orleans främsta pianister.

Dr John fick genom åren ta emot sex Grammy priser och nominerades ytterligare 15 gånger.

2011 valdes han in i Rock and roll Hall of Fame.